Coronavirus, 451 multe e 4 denunce nella Città metropolitana di Milano in 24 ore

Continuano i controlli delle forze dell'ordine a Milano. Nella giornata di lunedì 20 aprile polizia, Locale, finanza e carabinieri hanno fermato e controllato 13.020 per le strade della Città Metropolitana di Milano. Le multe? Sono state 451: solo il 3,5% delle persone intercettate era uscito di casa senza un valido motivo. Quattro, invece, hanno cercato di fare i furbi con una falsa dichiarazione a pubblico ufficiale e per loro, oltre la sanzione, è scattata una denuncia.

Controlli sulle strade ma non solo, le forze dell'ordine hanno controllato anche 3.209 esercizi commerciali. Undici i titolari denunciati. Tutti i dati sono stati resi noti dalla Prefettura di Milano attraverso una nota.

La situazione sanitaria

Secondo l'ultimo bollettino della Regione, reso noto nel pomeriggio di lunedì 20 aprile, continuano a crescere — seppure in maniera ridotta rispetto ai giorni scorsi — i casi di coronavirus a Milano. Lunedì sono stati registrati 160 nuovi casi all'ombra della Madonnina e 287 nella Città Metropolitana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In Lombardia, invece, sono stati trovate positive ai test altre 735 persone a fronte di 6.331 tamponi (il totale è ora arrivato a 66.971). Il dato che fa sperare, invece, è quello relativo agli ospedali: diminuisce, infatti, la pressione sui nosocomi lombardi. In tutta la Regione sono ricoverate 11.039 persone malate di Coronavirus. Le persone in terapia intensiva sono 901 (22 in meno rispetto a domenica) mentre i pazienti nei reparti sono 10.138, 204 in meno rispetto all'altroieri. In totale i dimessi sono saliti a quota 43.011 e in un solo giorno ne sono stati dimessi 252. Resta a tre cifre, invece, il numero dei morti: nella giornata di lunedì il virus arrivato dalla Cina ha ucciso altre 163 persone; i decessi totali sono arrivati a 12.376.