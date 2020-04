Coronavirus, proseguono i controlli a Milano: i furbi sono meno del 2,5% delle persone fermate

Proseguono i controlli delle forze dell'ordina a Milano e nella Città Metropolitana.. Nella giornata di mercoledì 22 aprile polizia, Locale, finanza e carabinieri hanno fermato e controllato sulle strade 13.889 persone. I multati, i "furbi", sono stati solo 339: poco meno del 2,5% del totale. Nessuna persona, invece, è stata denunciata per falsa dichiarazione.

Controlli sulla circolazione ma non solo: le forze dell'ordine hanno passato al setaccio anche 4.298 esercizi commerciali. I titolari denunciati per aver cercato di fare i furbi sono stati 14 (lo 0,3% dei controllati).

La situazione sanitaria

Continua a calare la pressione sugli ospedali lombardi ma a Milano continuano a crescere i casi di Coronavirus. Sono i dati che emergono nell'ultimo bollettino sulla situazione sanitaria, diramati dalla Regione nel pomeriggio del 22 aprile. Mercoledì all'ombra della Madonnina si sono registrati 161 nuovi casi (7.116 il totale) e non è andata meglio nella Città metropolitana dove sono state scoperte altre 480 persone positive al tampone (il totale è arrivato a 17mila).

In tutta la Regione sono state trovate 1.161 persone positive su 13.502 tamponi effettuati, il totale è così arrivato a 69.092. Le persone ricoverate negli ospedali lombardi sono 10.509, 817 di queste si trovano in terapia intensiva (34 in meno rispetto alla giornata di martedì) e 9.692 nei reparti (113 in meno rispetto alla 24 ore precedenti). Le persone dimesse dalle strutture ospedaliere sono state 1.147 e la cifra complessiva è arrivata a 42.820. Non si fermano, invece, i decessi: in un giorno il virus ha ucciso altre 161 persone.

In numeri assoluti la provincia lombarda più colpita dal Coronavirus è sempre quella di Milano. Seguono Brescia (12.178), Bergamo (10.848), Cremona (5.706), Monza e Brianza (4.253), Pavia (3.798), Mantova (2.977), Lodi (2.787), Como (2.681), Varese (2.302), Lecco (2.109) e Sondrio (1012).