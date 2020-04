Milano, proseguono i controlli sulla mobilità: i furbi sono solo 1,5% delle persone fermate

Sono sempre meno i milanesi che escono di casa senza un valido motivo: nella giornata di mercoledì 29 aprile Polizia, Locale, Finanza e Carabinieri hanno fermato e controllato 12.790 persone per le strade della Città Metropolitana. I multati? Sono meno dell'1,5%: solo 188 persone. Nessuna persona, inoltre, è stata sanzionata per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale o per aver violato la quarantena.

Controlli per le strade ma anche nei negozi: le forze dell'ordine hanno passato al setaccio 3.977 esercizi commerciali. Le multe? Anche in questo caso sono state pochissime: 5 (pari allo 0,12%).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La situazione sanitaria

Nelle ultime 24 ore in tutta la Lombardia sono stati scoperti 786 nuovi casi a fronte di 14.472 tamponi, per un totale di contagi che è arrivato a 75.134. A Milano città si sono invece registrati 86 nuovi positivi - 8.106 dall'inizio dell'epidemia - e 284 nella città metropolitana, che portano il conto a 19.121 totali.