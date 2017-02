Maxi controlli dei carabinieri: due arrestati e sei denunciati tra Corsico e Buccinasco

Maxi controlli serali a Corsico e Buccinasco, passate al setaccio dai carabinieri del comando provinciale di Milano, che hanno arrestato due persone e ne hanno denunciate altre sei.

A finire in manette, con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti, sono stati due pusher sorpresi nei pressi di due bar di Corsico con dosi di cocaina e hashish.

Il primo ad incappare nella rete dei militari è stato un cittadino marocchino di trentuno anni, irregolare in Italia, trovato con oltre cento grammi di hashish nascosti nei calzini. Per lui, dopo le perquisizioni del caso, sono scattate le manette. La stessa sorta è toccata anche ad un italiano di quarantatré anni, con precedenti, sorpreso fuori da un locale con diverse dosi di cocaina pronte da spacciare.

I carabinieri, che hanno controllato ventotto esercizi pubblici e identificato trecento persone, hanno anche denunciato un tunisino di trentaquattro anni, che risponderà di ricettazione per essere stato trovato in possesso di uno smartphone rubato, e un italiano di trentadue, non trovato in casa nonostante fosse ai domiciliari.

Gaui in vista anche anche per un trentanovenne “beccato” con poche dosi di droga e per due cittadini marocchini e un egiziano risultati irregolari sul territorio italiano.