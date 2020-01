Vede un'auto sotto controllo da alcuni giorni: ufficiale della "Locale" la fa sequestrare

Mentre era libero dal servizio ha notato un'Opel Astra e l'ha riconosciuta perché, da tempo, il suo comando la teneva d'occhio. Così un ufficiale della polizia locale di Bollate ha portato ad una operazione che ha consentito di denunciare due persone, che verranno espulsie dal territorio nazionale.

E' successo venerdì 10 gennaio: l'ufficiale ha visto la Astra nella frazione di Castellazzo, e ha avvertito i colleghi in servizio in quel momento. I vigili hanno quindi fermato l'auto con a bordo una coppia di marocchini residenti a Cesate, lui con precedenti per spaccio di droga e lei con precedenti per estorsione.

L'auto sequestrata

L'Astra era tenuta sotto controllo da qualche giorno proprio con il sospetto che fosse utilizzata da pusher. In realtà di droga nemmeno l'ombra, ma sia lui sia lei avevano i permessi di soggiorno scaduti: di qui l'accompagnamento in questura per avviare la procedura d'espulsione. L'auto è stata posta sotto sequestro: non aveva né carta di circolazione né copertura assicurativa.