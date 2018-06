Controlli a tappeto antidroga a Garbagnate: tre arresti nel "bosco dello spaccio"

Controlli antidroga a Garbagnate Milanese nel pomeriggio di mercoledì 6 giugno: i carabinieri della stazione locale hanno arrestato tre marocchini pregiudicati per detenzione di stupefacenti.

Il primo controllo è stato svolto in via Mazzini, anche per verificare i palazzi della zona e l'attiguo campo nomadi; poi i militari hanno rivolto la loro attenzione all'area boschiva vicina di via Biscia: è qui che i tre uomini (25, 27 e 43 anni) sono stati bloccati e identificati. Avevano con sé 163 grammi di hashish, 68 grammi di eroina e 43 grammi di cocaina oltre a un bilancino, materiale per confezionare le dosi e 625 euro in contanti.

Tutti e tre (risultati fra l'altro irregolari in Italia) sono stati portati a San Vittore.