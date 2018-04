Carabinieri e cani antridroga a scuola a Cernusco: secondo blitz in pochi giorni

Secondo blitz in pochi giorni dei carabinieri nelle scuole di Cernusco sul Naviglio. La mattina di lunedì 16 aprile è toccato all'Itsos Marie Curie, mentre l'11 aprile era stata la volta dell'Ipsia Ettore Majorana.

Al Curie i carabinieri, sempre coi cani antidroga, hanno sorpreso tre 18enni e due 16enni con in possesso singole dosi di marjiuana o spinelli già pronti, per un peso complessivo di circa 10 grammi, e li hanno segnalati alla prefettura di Milano come consumatori.

Esito analogo aveva avuto l'ispezione al Majorana: era finita con quattro ragazzi (di cui due maggiorenni) segnalati come consumatori. Entrambi i controlli sono partiti da segnalazioni da parte dei docenti sul fatto che, nei rispettivi istituti scolastici, circolasse la droga.