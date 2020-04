Droni sui parchi e 1.100 vigili per i controlli a Milano nel weekend del 25 aprile

Come per il fine-settimana di Pasqua e Pasquetta anche nel week-end del 25 aprile a Milano sono previsti controlli più serrati. 1100 agenti della polizia locale saranno impegnati nel fare rispettare il decreto anti Covid. E ad essere sotto il fuoco dell'attenzione saranno soprattutto i parchi, che verranno monitorati anche attraverso droni, e le principali vie di entrata e uscita della città (anche per evitare che vengano raggiunte le seconde case, con il rischio di diffondere il contagio).

"L'attenzione sarà massima - ha commentato la vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo -. Ci rendiamo tutti conto che si fa sempre più forte la voglia di uscire, ma non è ancora il momento e non dobbiamo vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi, contravvenendo a ordinanze e decreti tutt'ora in vigore".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al 24 aprile la polizia locale di Milano ha effettuato 22.640 controlli tra pubblici esercizi, supermercati e mercati coperti (151 le sanzioni), più di 5.200 verifiche su cittadini (di cui 261multati), 1.070 controlli di parchi e aree verdi e 337 attività di contrasto all'abusivismo commerciale (10 i sequestri).