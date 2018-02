Milano, guerra ai furbetti della metro: ecco i controllori Atm direttamente sui treni

Continua la lotta di Atm ai pendolari che non pagano il biglietto della metro. Dopo l'obbligo di obliterare i biglietti anche in uscita, l'azienda ha deciso di andare a stanare i "furbetti" direttamente in metro. Non alle fermate. Non sulle banchine. Direttamente sui vagoni, proprio come succede su tram, autobus e filovie. Per il momento è solo una sperimentazione, come si legge su Il Giorno in un articolo di Massimiliano Mingoia, ma i numeri sono incoraggianti.

Dallo scorso 5 febbraio, giorno in cui è ufficialmente partita l'operazione a bordo dei treni, sono stati controllati 26mila passeggeri. Vagone dopo vagone. Treno dopo treno. Fermata dopo fermata. Al lavoro una mezza dozzina di agenti dedicati a questo servizio che passano al setaccio la metro dalle 7 alle 24, su tre turni di lavoro.

E in totale sono state 715 le multe staccate ai viaggiatori. Le sanzioni? 36,50 euro se pagata subito, altrimenti sale a 51,50 euro. La soluzione per evitare brutte sorprese è una sola e si acquista alle macchinette o dai rivenditori: il biglietto.