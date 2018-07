Porta Venezia, nuovi controlli tra i migranti: portata via mamma con bimbo di tre anni

Nel pomeriggio dell'11 luglio, verso le 14:30, i carabinieri sono intervenuti per la seconda volta, dopo il blitz del giorno prima, per controllare la regolarità dei migranti accampati ai Giardini Indro Montanelli e nelle aree verdi lungo via Vittorio Veneto, tra piazza della Repubblica e Porta Venezia. Circa quindici militari della compagnia Duomo insieme a personale della Compagnia Intervento Operativo hanno verificato i documenti di una ventina di 'transitanti', stranieri di passaggio a Milano desiderosi di proseguire il loro viaggio verso il Nord Europa. Tre di loro sono stati denunciati in stato di libertà perché trovati in possesso di documentazione irregolare. Mentre una ventiduenne eritrea con un bambino di tre anni è stata accompagnata in un centro di accoglienza.

Gli stranieri sottoposti a controlli, provenienti soprattutto da Eritrea e Africa centrale, appartengono al gruppo di circa 200 persone che dalle ultime settimane sosta nella zone di Porta Venezia e Stazione Centrale. Tra gli stranieri sottoposti a controlli l'11 luglio, i tre denunciati sono tutti di nazionalità eritrea, con un'età che oscilla tra i 24 e i 34 anni. La giovane mamma con il figlio, una richiedente asilo politico, è stata assistita da un carabiniere donna, per poi essere accompagnata in un centro di accoglienza. "Il bambino", hanno riferito i militari, "è stato tutto il tempo in braccio alla madre, che presto si è lasciata convincere a seguirci". L'area dove erano presenti i bivacchi è stata poi smantellata da Amsa, che ha portato via materassi e altri oggetti.

Disposto dalla prefettura nell'ambito del servizio di controllo del territorio, il doppio intervento delle forze dell'ordine nelle aree dove i migranti si erano accampati era già stato chiesto più volte dai residenti del quartiere, infastiditi dalla presenza dei bivacchi. Nei giorni scorsi anche l'assessore alle politiche sociali, salute e diritti Pierfrancesco Majorino aveva denunciato alla prefettura la presenza di circa 200 stranieri che dormivano per strada, chiamando il ministro dell'Interno Matteo Salvini a gestire la situazione per non scaricarla interamente sulla città.