20 mila persone controllate in strada dalla polizia da inizio 2018

Diversi controlli nei quartieri di Milano e in alcuni Comuni della Città Metropolitana da parte della polizia il 4 e 5 giugno: in tutto sono state verificate 275 persone, controllati 13 negozi e 947 veicoli, indagati 3 cittadini e sequestrati 26 grammi di marijuana.

91 persone sono state controllate nel pomeriggio del 5 giugno nel quartiere di via Vitruvio (comprese le vie Benedetto Marcello, Gaffurio, Tadino e Palazzi). 13 di loro sono italiani (di cui 3 con pregiudizi) e 78 stranieri (di cui 22 con pregiudizi). Una persona è stata indagata per ricettazione: gli sono stati sequestrati tre telefoni cellulari rubati. Due persone straniere verranno probabilmente rimpatriate per violazione della legge sull'immigrazione.

Nel frattempo la Polmetro ha pattugliato le stazioni della M1 di Porta Venezia, Lima e Loreto, mentre l'annonaria della polizia locale ha multato alcuni negozi per un totale di 3.360 euro.

A Legnano gli agenti del locale commissariato hanno identificato 37 persone e controllato 154 veicoli e 4 negozi. Nelle zone Chiesa Rossa, Ripamonti e Stadera controlli analogi, così come in zona Lorenteggio-Tirana: qui sono state denunciate due persone. Una per evasione dagli arresti domiciliari, l'altra per detenzione a fini di spaccio di 25 grammi di marijuana. Un ulteriore grammo della stessa sostanza è stato trovato a bordo di una vettura: il proprietario è stato segnalato alla prefettura come consumatore.

I servizi di controllo straordinario di questo tipo sono stati 468 dal primo di gennaio del 2018, con controlli per 19 mila persone di cui oltre 10 mila italiani e per 65 mila automobili.