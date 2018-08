Alcol, cannabis e cocaina prima di mettersi alla guida: 18 patenti ritirate in una sola notte

Più di uno su cinque positivo all'alcol test. E uno su sette, almeno tra i fermati, con tracce di droga nel sangue.

Notte di controlli sulle strade di Milano, "battute" dalla Polstrada che ha passato al setaccio gli accessi alle tangenziali, la barriera di Assago della A7 e la zona tra Certosa e il cimitero Maggiore in città.

Gli agenti, in una sola nottata di lavoro, hanno fermato 78 veicoli e controllato 105 persone. Sedici conducenti sono stati trovati positivi all'alcol test e hanno dovuto dire addio alla patente: sette di loro sono stati multati perché avevano un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, mentre gli altri nove sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza perché avevano un livello superiore.

Quattordici tra i fermati sono poi stati sottoposti anche ai controlli col "drogometro": due tra loro - anche per loro patente ritirata - sono risultati positivi alla cannabis e alla cocaina.

Durante i controlli, che hanno portato anche al sequestro di due auto e due carte di circolazioni, sono stati anche scoperti un automobilista senza assicurazione e tre senza revisione.