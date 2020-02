Opera, "verifica strutturale del ponte della tangenziale": chiusa la provinciale Val Tidone

Pompieri al lavoro e auto off limits. La strada Provinciale 412 Val Tidone è stata chiusa domenica mattina dalla polizia locale di Opera dopo che dal ponte si sono staccate alcuni piccoli pezzi.

A comunicarlo è stata la stessa Locale, attorno alle 11: "Si segnala il restringimento della corsia sulla Sp.412 con direzione Opera, per la verifica strutturale del ponte della Tangenziale Ovest". Circa 15 minuti dopo la strada è stata chiusa totalmente per permettere ai pompieri di effettuare tutti i controlli del caso e mettere in sicurezza l'area.

Foto - La strada chiusa in direzione Pavia

Alle 13 la strada è stata riaperta alle auto in direzione Milano, su una sola corsia, mentre resta il divieto a macchine e camion di transitare sotto il ponte in direzione Pavia. "È possibile arrivare fino all'immissione per la tangenziale Ovest", ha segnalato sempre la Locale.

Dal ponte - stando a quanto comunicato dal vicesindaco di Opera, Ettore Fusco, si è staccato "del brecciolino" e "sono intervenuti i tecnici per mettere in sicurezza l’intera struttura".

Alle 17, dopo circa sei ore, e a controlli ultimati, la strada è stata riaperta in entrambe le direzioni.