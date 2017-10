Ancora un blitz della polizia alla Stazione Centrale di Milano: "cinturata" la piazza

Nuovo blitz della polizia nel piazzale della Stazione Centrale di Milano. Nel primo pomeriggio di martedì 17 ottobre gli agenti della questura di Milano hanno passato al setaccio Piazza Duca d'Aosta. L'operazione — un "servizio di prevenzione e controllo volto al contrasto della criminalità diffusa", si legge in una nota del 113 — è stata disposta dal questore di Milano Marcello Cardona d'intesa con il Prefetto di Milano Luciana Lamorgese,

Al lavoro numerosi agenti diretti dal vice questore del commissariato Garibaldi/Venezia Luca Garzilli. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi delle volanti, la polizia scientifica, la Digos e il personale dell'ufficio immigrazione. Per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica erano impiegati equipaggi dei reparti mobili, i carabinieri e la guardia di finanza. Mentre all'interno della stazione gli accertamenti sono stati affidati alla Polfer.

Non solo la Centrale: la polizia è intervenuta in Piazza IV Novembre e le vie attorno allo scalo ferroviario "al fine di cinturare l'area", precisano da via Fatebenefratelli. L'ultimo blitz in stazione risale al 10 ottobre: in quel caso furono controllate 41 persone, 15 furono accompagnate in Questura per accertamenti. Non solo: scattò un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti.