Treni e stazioni, giro di vite della polizia: intensificati i controlli in Lombardia

Controlli straordinari della polizia ferroviaria mercoledì 27 giugno: 86 persone sono state verificate soltanto all'interno della Stazione Centrale, e in totale i controlli ammontano a 330 persone. Via Fatebenefratelli segnala che 5 di loro sono state denunciate per rifiuto di fornire generalità. Di questi, due sono italiani (con foglio di via obbligatorio dai Comuni di Milano e Brescia), tre sono stranieri (poi risultati irregolari in Italia).

La polizia ferroviaria ha "inaugurato" l'incremento di servizi in vista della stagione estiva: in particolare sono aumentati i servizi di scorta a bordo dei treni e di pattugliamento nelle stazioni. I treni scortati ogni giorno dalla polizia ferroviaria sono, in Lombardia, circa un centinaio.