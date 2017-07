Controllore accoltellato: per la procura "si è inventato tutto"

Si sarebbe inventato tutto il capotreno che mercoledì 19 luglio aveva denunciato di essere stato accoltellato da un uomo di colore sul Regionale Trenord delle 7 da Piacenza a Milano Greco Pirelli. C'erano dei sospettati,

Lo ha spiegato il procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro. Secondo quanto è stato riportato dalle forze dell'ordine, è stato risolto in pochi giorni dalla polizia di Lodi che con la Scientifica ha analizzato anche tutti i filmati delle telecamere delle ferrovie. L'uomo è stato accusato, dunque, di calunnia e simulazione di reato.

La notizia dell'aggressione aveva creato un enorme allarme sicurezza, soprattutto tra i dipendenti di Trenord che avevano immediatamente proclamato uno sciopero per chiedere più protezione per il personale viaggiante. Il 24 luglio, dunque, tutti i treni della Lombardia si erano fermati per quattro ore. L'adesione era stata altissima. Non solo, sempre in tema di sicurezza, era stato anche convocato uno specifico tavolo in prefettura per discutere delle nuove misure.