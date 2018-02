Ubriaco contromano sulla Tangenziale, la polizia lo ferma mettendo di traverso un tir

Era ubriaco fradicio e aveva imboccato contromano la Tangenziale. Per fermarlo gli agenti della polizia stradale hanno dovuto mettere di traverso un tir. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì 1° febbraio sull'A52 Tangenziale Nord di Milano, nei guai un cittadino dell'Ecuador di 32 anni che, al volante di una Renault Clio, ha percorso oltre cinque chilometri in senso contrario.

Ad avvistarlo e a lanciare l'allarme, intorno alle 3 del mattino, sono stati gli agenti della polizia stradale di Arcore che se lo sono trovati di fronte intorno al chilometro 2. Dopo aver evitato l'impatto gli agenti hanno imboccato lo svincolo di Sesto 1° Maggio, poi hanno iniziato a percorrere la carreggiata opposta per cercare di intercettare e fermare l'auto.

Inutili però tutti i tentativi di attirare l'attenzione del conducente: l'auto fuori controllo ha proseguito la propria corsa per diversi chilometri fino ad arrivare lungo la tangenziale Est all'altezza di Cascina Gobba. E qui gli agenti hanno deciso di anticipare le mosse del conducente.

Pochi chilometri più avanti hanno bloccato il traffico. Poi hanno creato un vero e proprio muro mettendo di traverso un tir tra la prima e la seconda corsia e con l'auto di servizio hanno bloccato la terza corsia di marcia. Quando hanno visto la macchina in lontananza hanno iniziato a puntare le torce contro il veicolo. Finalmente l'auto ha iniziato a rallentare e poi si è fermata. A bordo sono stati trovati due uomini entrambi cittadini dell'Ecuador e incensurati. Il guidatore è risultato positivo all'alcool test: aveva un tasso alcolemico di 1,35g/l ben oltre il massimo consentito. Per lui è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza, mentre l'auto è stata sottoposta a fermo per tre mesi.