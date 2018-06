Il commercialista milanese e le coop: la Finanza: "Nascosti al Fisco italiano 65 milioni"

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, pagavano regolarmente i lavoratori e versavano loro anche i contributi. Si "dimenticavano", però, di dichiarare i guadagni e di pagare allo Stato quello che avrebbero dovuto. Quindi, al momento giusto, facevano partire la liquidazione e nominavano un "fiduciario" naturalmente introvabile.

Agivano così, stando alle indagini della Gdf, undici società cooperative - con sedi tra Milano, Brescia e Roma - risultate evasori totali, che avrebbero nascosto al Fisco 65 milioni di euro e non avrebbero versato ritenute Irpef per oltre un milione di euro.

A mettere nei guai i titolari delle coop sono stati i finanzieri di Crema, che negli ultimi giorni hanno concluso il loro lavoro e hanno iscritto nel registro degli indagati tutti i rappresentati legali delle società insieme a un commercialista, F.P., con studio a Milano.

Sarebbe stato proprio il professionista meneghino, secondo quanto reso noto dai militari, l'anello di congiungimento delle undici società. "Il meccanismo fraudolento, posto in essere dagli amministratori coadiuvati dal commercialista, consisteva nella sistematica omissione delle previste dichiarazioni fiscali in maniera tale da occultare i ricavi conseguiti da tutte le società cooperative coinvolte", scrivono gli investigatori.

A incastrare gli imprenditori sono stati i costi del personale - quelli sì, dichiarati -, che mostravano tutte aziende attive, operanti, e quindi con guadagni decisamente superiori allo zero.

Non solo soldi nascosti, però. Perché i titolari di alcune delle coop - sempre secondo le indagini - in alcuni casi avrebbero messo in liquidazione la ditta nominando come liquidatore un ex dipendente straniero irreperibile, proprio per rendere impossibili eventuali controlli del Fisco. Che alla fine sono arrivati.

Imprenditori e commercialista sono tutti stati denunciati.