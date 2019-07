Milano, coppia di anziani morti a casa nella stessa serata: stavano insieme da 50 anni

"Sono morti per cause naturali". Uno accanto all'altro nel loro letto, condiviso per oltre 50 anni di matrimonio. A scoprire il cadavere di papà e mamma, entrambi di 83 anni, è il figlio di 52 anni.

I due coniugi, originari della provincia di Agrigento, erano mano nella mano nella loro abitazione di via Giuseppe di Vittorio, nel quartiere Quinto Romano. Sono morti nella stessa notte, quella tra giovedì e venerdì, la più calda dell'anno. Il figlio va a trovarli proprio perché è preoccupato perché il telefono squillava a vuoto.

I carabinieri della compagnia Porta Magenta, gli uomini della Sezione investigazioni scientifiche vanno nell'abitazione, controllano tutto quello che devono per escludere che si possa essere trattato di un omicidio suicidio o magari di un doppio suicidio.

I cadaveri vengono affidati ai familiari, il magistrato stabilisce che l'autopsia non è necessaria. Alla fine la conclusione è la più 'romantica' possibile: i due coniugi sono morti per cause naturali, uno accanto all'altro.