Corbetta, butta l'immondizia in strada dall'auto: filmato dalla Locale e multato

Credeva di passare inosservato. Credeva di averla farla franca e di essersi sbarazzato della spazzatura. Ma invece dietro di lui c'era una telecamera della polizia locale. E per lui è scattata una multa.

Un uomo è stato multato nella giornata di lunedì a Corbetta, hinterland Ovest di Milano, dopo aver buttato i rifiuti per strada. La notizia è stata resa nota dal sindaco de dal sindaco Marco Ballarini che ha pubblicato le immagini sulla sua pagina Facebook. Gli agenti, grazie al numero di targa, sono risaliti all'automobilista e poi lo hanno messo di fronte alle proprie responsabilità. "Complimenti per l'ottimo lavoro per reprimere questi atti indecenti sul territorio di Corbetta", ha commentato il sindaco.