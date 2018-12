Tifoso morto a Milano: gli ultras dell'Olimpia Basket e il cordoglio che attraversa i campanili

Non solo il calcio ma anche dal tifo organizzato del basket arrivano reazioni alla morte del 35enne varesino Daniele Belardinelli, campione di scherma e capo ultras del Varese (il gruppo si chiama Blood Honour). Belardinelli è stato gravemente ferito in via Novara a Milano, travolto da un suv durante l'agguato (definito "ignobile e squadristico" dal questore Marcello Cardona) perpetrato da un gruppo di tifosi dell'Inter contro quelli del Napoli, la sera di Santo Stefano prima del match tra nerazzurri e azzurri a San Siro.

E se il filo rosso della passione univa, in Belardinelli e anche in tanti altri varesini, il tifo per la squadra della propria città con quello dell'Inter (le due tifoserie sono affiatatissime e gemellate), accesa era la rivalità in un altro sport, la pallacanestro, nella quale Varese e Milano si guardano da sempre in cagnesco.

Il cordoglio degli ultras dell'Olimpia Milano

Un tempo nei 50 chilometri che dividono le due città lombarde si decidevano gli scudetti, ora forse non più, ma la rivalità resta accesa. E tuttavia, il gruppo Ultras Milano (la curva dell'Olimpia Basket Milano) ha voluto assolutamente dimenticare questa rivalità per dedicare a Belardinelli, ai suoi amici e ai familiari un commosso messaggio d'addio.

"Gli Ultras Milano sono vicini agli amici varesini", si legge sulla pagina Facebook ufficiale del gruppo milanese: "Dede era lo storico capo dei Blood Honour Varese. Molti di noi hanno avuto il privilegio di conoscerlo ed ammirare il suo esempio di stile Ultras, per questo il dolore per la sua scomparsa è ancora più grande. Ci auguriamo che le tante testimonianze d'affetto nei suoi confronti possano esser di qualche conforto specialmente per la moglie ed i figli a cui va il nostro abbraccio più grande".