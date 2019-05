Ruspa rompe il tubo durante uno scavo: fuga di gas in via Buonarroti a Cormano

Fuga di gas in via Buonarroti a Cormano nella mattinata di venerdì 3 maggio. Tutto è accaduto poco prima delle 8 e sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, oltre alla polizia locale e gli addetti dell'azienda del gas.

La fuga, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, sarebbe stata causata durante una manovra in un cantiere stradale: un escavatore avrebbe urtato e danneggiato la conduttura. Non ci sono feriti o intossicati e non è stato evacuato nessun palazzo della zona.