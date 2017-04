Iniziano a sfiorire i tulipani nel campo di Cornaredo: ecco quando chiuderà i battenti

Sono gli ultimi giorni per il campo di tulipani di Cornaredo: la natura segue il suo corso e i fiori stanno incominciando a sfiorire. Tradotto: il campo potrebbe chiudere nei prossimi giorni, «probabilmente verso venerdì 14 aprile», scrivono sulla loro pagina facebook Edwin e Nitsuhe, titolari di Tulipani Italiani.

VIDEO | Ecco il campo di Cornaredo

Per questi ultimi giorni il biglietto di ingresso è stato dimezzato: per entrare basta comprare un tulipano. Tradotto: 1,5 euro e non 3 come fino a poco fa.

Diminuiscono i tulipani, non le code: nei giorni scorsi il campo è stato letteralmente preso d'assalto da amanti dei fiori e curiosi. Prossimamente però il campo sarà arato e coltivato a granoturco, ma non c'è nulla da temere: la prossima primavera il campo di viale della Repubblica si riempirà nuovamente di tulipani: Edwin e Nitsuhe stanno già lavorando per la prossima stagione.