Trovato un cadavere nel fiume Adda, è di un uomo di 62 anni: potrebbe trattarsi di suicidio

Potrebbe essersi suicidato l'uomo di 60 anni trovato cadavere nel fiume Adda nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno a Cornate d'Adda, nel milanese.

Il corpo è stato notato intorno alle 15.10 in via 25 Aprile. Sul posto sono intevenuti i vigili del fuoco di Monza che hanno recuperato il cadavere insieme ai carabinieri della compagnia di Vimercate nei pressi della centrale idroelettrica. I sanitari del 118, intervenuti in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Secondo quanto emerso l'uomo, già affetto da una patologia psichiatrica, si sarebbe allontanato dalla sua abitazione in provincia di Bergamo diversi giorni fa.