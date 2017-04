Fabrizio Corona a processo “tira in ballo” Belen: “I veri soldi in nero li ho fatti con lei”

Sarà chiamata a testimoniare. Ma è già stata “chiamata” in causa una prima volta, anche se naturalmente assente in aula.

Giovedì mattina, Fabrizio Corona - a processo con le accuse di intestazione fittizia dei beni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e violazione delle norme patrimoniali - ha tirato in ballo la sua ex fidanzata Belen Rodriguez nella sua deposizione al tribunale di Milano.

Il nome della showgirl argentina è comparso quando all’ex re dei paparazzi è stato chiesto di giustificare quel tesoretto di circa un milione e 700mila euro trovato in due cassette di sicurezze in Austria e in alcuni sacchi dell’immondizia murati nella casa della fedele amica e socia Francesca Persi.

Sono soldi “in nero che vengono tutti da serate, campagne e lavoro e li ho fatti tra il 2008 e il 2012 - ha spiegato Corona -. In particolare nel 2009, quando con Belen siamo diventati una coppia mediatica. Incontro Belen, ci mettiamo insieme, diventiamo una coppia mediatica stratosferica e tutto quello che tocchiamo diventa oro. Guadagnavamo - ha ammesso - cifre folli”.

Gran parte di quei soldi, quindi, Corona li avrebbe guadagnati prima della conferma definitiva della Cassazione alla sua condanna per la vicenda dei fotoricatti e del tentativo di fuga in Portogallo, poi terminato con l’arresto.

“Per me – ha chiarito – il nero è sempre stato un problema. Perciò cercavo di pagare il più possibile in nero i dipendenti della mia società”. Così, nei primi mesi del 2012, l’ex fotografo aveva deciso di ritirare il denaro da alcune cassette di sicurezza e di consegnarlo alla Persi, una donna “che purtroppo ha sempre nutrito un amore forte per me. La conosco da venti anni, mi fido di lei e la considero una persone onestissima. Sapevo che non mi avrebbe mai rubato un solo euro”.

Era stata poi la sua collaboratrice a decidere di nascondere dentro il controsoffitto del suo appartamento il denaro, scoperto nell’autunno scorso dalla Polizia. “Mi spiace con tutto il cuore – ha affermato Corona, con tono provocatorio – perché la Dda sperava di trovare 500 chili di cocaina”.

“Ho chiesto a Francesca - ha ammesso in aula - di murare quei soldi prima di finire in carcere”. Nel luglio 2016, ha spiegato Corona, lui e la Persi hanno deciso di rompere il muro in cui i soldi sono custoditi, per contarli. "Persi prende un martelletto e fa un buco - la ricostruzione dell’ex agente - e iniziamo a contarli. Contiamo, contiamo e a un certo punto mi viene da ridere. Ma che ci si fa con tutti quei soldi? Arrivati a un milione e quattro ci fermiamo stanchi". Dopo, ha aggiunto, "parte dei soldi, che erano pieni di terra, viene messa nei sacchetti della spazzatura”.

Lì li troverà la polizia. E da lì ricominceranno i guai per Corona.