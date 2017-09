Corona condannato a 1 anno (non 5): per i giudici "non è delinquente professionale"

Il Tribunale di Milano "non ritiene di dover dichiarare Fabrizio Corona delinquente professionale" perché "la natura prettamente fiscale e le concrete modalità del reato per il quale l'imputato è stato giudicato colpevole non consentono infatti di ritenere, alla luce della ricostruzione complessiva dei fatti e della lontananza nel tempo delle condotte che hanno dato origine alle precedenti condanne, che egli viva abitualmente del provento dei reati".

Lo scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 12 giugno, l'ex 'agente fotografico dei vip' è stato condannato a un solo anno per un illecito tributario, contro i 5 anni richiesti dalla Dda.

Una sentenza con cui erano state spazzate via le contestazioni principali, tra cui l'intestazione fittizia dei beni, su quei 2,6 mln trovati in parte in un controsoffitto in parte in Austria. Il fatto che non sia stato giudicato delinquente professionale potrebbe agevolare Corona nella richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali.