Fabrizio Corona, la Procura: "Deve tornare in carcere, violata legge"

Entro lunedì prossimo la Procura Generale di Milano depositerà il ricorso contro l'ordinanza con cui a fine dicembre il Tribunale di Sorveglianza ha confermato l'affidamento terapeutico per Fabrizio Corona, respingendo la richiesta del carcere avanzata dall'avvocato generale Nunzia Gatto.

Il procuratore generale Gatto, da quanto si è appreso, sta redigendo l'atto di impugnazione nel quale ribadisce che l'ex 'Re dei paparazzi' deve espiare la pena in cella a causa delle molte violazioni sia rispetto alla legge sugli stupefacenti sia rispetto alle prescrizioni ordinarie. Il ricorso verrà presentato in Cassazione.

A fine novembre Gatto, 'numero due' della Procura generale, aveva ricostruito tutte le 'infrazioni' di cui Corona si sarebbe reso responsabile, parlando in aula dei suoi frequenti interventi 'aggressivi' in tv e mostrando nel corso dell'udienza di quasi cinque ore anche lo scontro tra Corona e la conduttrice del Grande Fratello vip, Ilary Blasi.

A stabilire che Corona non doveva tornare in carcere era stato il tribunale di Sorveglianza di Milano, che aveva confermato per l'ex agente fotografico l'affidamento terapeutico territoriale, respingendo la richiesta della Procura, che ne aveva invece chiesto la revoca.