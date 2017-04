Processo Corona a Milano: "Da' speranza a tanti giovani"

"Nel mio quartiere, vicino a Scampia, tanti miei amici sono diventati criminali, ma io voglio dire che il signor Fabrizio Corona dà speranza a tante persone, a tanti giovani e ai piccoli imprenditori".

Lo ha detto, giovedì, in aula uno dei testimoni citati dalla difesa dell'ex 're dei paparazzi', nel processo di Milano a carico dell'ex agente fotografico sui 2,6 milioni in contanti trovati in casa. "Va bene, abbiamo capito che era un'attività sociale" ha commentato ironico il pm. Il clima si è 'surriscaldato' quando è entrato in aula il testimone Luigi Favoloso, compagno di Nina Moric (ex moglie di Fabrizio), e accusato dallo stesso Corona di aver messo la bomba carta sotto casa sua lo scorso agosto.

L'ex 'fotografo dei vip', mentre i giudici rimandavano la testimonianza, si è messo ad urlare, rivendicando il suo "diritto" di sentire Favoloso come teste 'puro', e non con l'assistenza di un legale. Nella prossima udienza, fissata per l'11 maggio, ci sarà Belen Rodriguez tra i testi.

Corona si è anche messo ad urlare (redarguito subito dal giudice Guido Salvini) rivendicando "il mio diritto e quello di mio figlio" di sentirlo come teste 'puro', come chiede la sua difesa.

"E' stato aggressivo - ha detto Favoloso uscendo dall'aula ai cronisti - mi ha deluso, pensavo fosse un bravo ragazzo". Nella prossima udienza tra i testi anche Belen Rodriguez (fonte: ansa).