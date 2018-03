Corona, foto sui social nonostante il divieto. La procura: "Torni in carcere"

La Procura generale di Milano ha chiesto la revoca dell'affidamento terapeutico concesso a Fabrizio Corona nei giorni scorsi, perché l'ex agente fotografico, subito dopo essere uscito dal carcere, ha violato le prescrizioni dell'affidamento postando foto e video sia sul suo profilo Facebook che su quello Instagram sue mentre è in giro per Milano o con la compagna.

La cosa è stata notata da molti media.

Il sostituto pg Antonio Lamanna ha chiesto, dunque, che l'ex 're dei paparazzi' torni in carcere e sull'istanza dovrà decidere il giudice della Sorveglianza Simone Luerti.

L'ex re dei paparazzi, che sta scontando una condanna di quasi dieci anni dovuta a un cumulo di pene, era uscito mercoledì scorso dal carcere. Nei giorni scorsi, infatti, Corona ha ricevuto il parere favorevole all'affidamento dalla direzione di San Vittore e dal servizio per le tossicodipendenze. La decisione finale del magistrato di sorveglianza Simone Luerti è poi arrivata mercoledì mattina.

Già nel 2015, Corona era stato affidato in prova ai servizi sociali ma poco meno di un anno dopo era stato arrestato per gli ormai famosi 2,7 milioni di euro trovati a casa di una sua storica collaboratrice e in una cassetta di sicurezza di una banca austriaca. Durante il primo periodo con i servizi sociali, all'ex re dei paparazzi era stato anche concesso di fare serate in discoteca - dalle quali sarebbero arrivati parte dei soldi sequestrati poco dopo -, ma questa volta la situazione sarà diversa. Corona, infatti, dovrà andare ogni giorno in una struttura di Limbiate per la disintossicazione psicologica dalla cocaina.

Quindi, potrà uscire dalla sua abitazione di via De Cristoforis soltanto per raggiungere la Brianza. Tra le altre prescrizioni: Corona non doveva avere rapporti con i giornalisti e doveva stare lontano dai social network e da pregiudicati. Infine, non può varcare i confini lombardi.