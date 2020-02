Coronavirus, i contagi in Lombardia salgono a 14: "Dobbiamo contenere il virus in quell'area"

È salito a 14 il numero dei contagi da Coronavirus in regione Lombardia. Ad annunciarlo, in una conferenza stampa che si è tenuta venerdì pomeriggio al Pirellone, è stato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.

"Altre otto persone sono risultate positive - ha detto. Sono cinque tra medici e infermieri e tre pazienti". I nuovi contagi si aggiungono agli altri sei casi già "ufficializzati" in mattinata. Tra loro le condizioni più gravi sono quelle di un 38enne, che è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Codogno. Al Sacco si trovano invece sua moglie - incinta -, un loro amico e altre tre persone, anche loro del Lodigiano.

Almeno dieci comuni interessati

Tutti i pazienti colpiti dal virus, stando a quanto riferito, provengono dai comuni limitrofi. "Ci sarà un'ordinanza con misure molto precise, che riguarda quell'area lì - ha annunciato Gallera -. Sono dieci comuni almeno".

Indagini sono in corso sul presunto paziente zero, che per ora è stato identificato in un manager di Castiglione d'Adda che è tornato dalla Cina il 21 gennaio e che si è incontrato col 38enne tre volte tra fine gennaio e la prima settimana di febbraio. L'uomo è risultato negativo ai primi test, ma saranno necessari - hanno fatto sapere dal Pirellone - ulteriori accertamenti.

"Circoscrivere il virus"

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha espresso "gratitudine alla Regione Lombardia, al presidente e agli assessori. Ci sono già stati in Europa dei cluster. In Germania, attorno a un'azienda, in Francia, attorno a una scuola. Noi avevamo preparato un piano, che ora si dovrà solo attuare - ha spiegato -. Dobbiamo circoscrivere quest'area. Lavorare perché il virus venga trattenuto lì dentro. Tra le misure - ha chiarito - la sospensione della attività lavorative, commerciali e di tutti gli eventi pubblici, lA sospensione delle attività educative e dell'infanzia, la sospensione delle attività ludico sportive".

"Al fine di offrire la massima collaborazione alla Regione, alla Prefettura e alle istituzioni responsabili in materia di sanità, ho istituito - ha spiegato venerdì pomeriggio il sindaco di Milano, Beppe Sala - un gruppo di lavoro che si riunirà domani mattina a Palazzo Marino. Seguiremo costantemente l’evolversi della situazione e verificheremo la necessità di adottare eventuali misure di nostra competenza".

Caserme per i pazienti da isolare

L'esigenza ora è trovare luoghi adatti per la quarantene. Angelo Borrelli, capo della Protezione civile nazionale, ha spiegato che sono state individuate "una struttura su Milano e una sua Piacenza per 150-180 persone in totale".

"Siamo cercando - ha aggiunto - anche nelle strutture alberghiere", segno evidente che i numeri sono "importanti". Due degli spazi individuati, stando a quanto appreso, sono caserme.