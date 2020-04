Blitz della finanza in Regione Lombardia per l'inchiesta sulla "Strage dei nonni" nelle Rsa

Ancora un blitz della guardia di finanza. I militari del nucleo di polizia economica finanziaria della compagnia di Milano stanno effettuando acquisizioni di documenti negli uffici della Regione Lombardia. Le perquisizioni riguardano le indagini che hanno al centro le Rsa milanesi per la gestione degli ospiti nell'emergenza coronavirus. Il blitz è il naturale seguito di quello messo a segno nella giornata di martedì al Pio Albergo Trivulzio e nelle altre case di riposo dell'hinterland.

E il blitz all'interno del Pio Albergo Trivulzio, scattato nella mattinata di martedì si è concluso alla 1.30, dopo quasi 17 ore di lavoro. Gli inquirenti hanno acquisito cartelle cliniche ma anche le comunicazioni — cartacee e informatiche — inviate dalla Regione, ma anche direttive interne.

Sempre nella mattinata di martedì erano scattati accertamenti in altre Rsa del milanese. La squadra di polizia giudiziaria aveva passato al setaccio anche gli uffici dell'istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone e una struttura di Settimo Milanese. Nelle prossime settimane i documenti saranno analizzati dagli inquirenti coordinati dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano.

Fontana: "Massima collaborazione con gli investigatori"

"Siamo impegnati a combattere il virus e a proteggere i lombardi, massima collaborazione verso chi svolge le indagini", lo ha detto il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel primo pomeriggio di mercoledì 15 aprile.

Trivulzio, l'allarme degli operatori sanitari

Nelle scorse settimane alcuni operatori sanitari del Pio Albergo Trivulzio avevano denunciato la mancata messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale. Non solo: sarebbero stati invitati a non indossarle "per non creare allarmismi". Alcuni medici della struttura, invece, hanno dichiarato che le mascherine sarebbero state messa disposizione dei lavoratori "a partire dal 23 febbraio".