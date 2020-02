Coronavirus, la Regione: «Nessun caso in Lombardia, evitare allarmismi»

La parola d'ordine, a Milano e in Lombardia, è combattere la psicosi da Coronavirus. Da una parte con gesti simbolici, come il pranzo al ristorante cinese con i vertici di Confcommercio e l'assessora alle attività produttive del Comune di Milano Cristina Tajani; dall'altra diffondendo segnali di rassicurazione in merito ai controlli e all'organizzazione degli ospedali e delle Ats lombarde.

Il dato di partenza è che in Lombardia non si è registrato alcun caso di Coronavirus. I turisti cinesi risultati positivi a Roma, pur essendo atterrati a Malpensa, non sono transitati da Milano: lo ha reso noto il Ministero della Salute, che ha ricostruito con esattezza i movimenti dei due. Che, secondo quanto poi riferito dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dall'assessore al welfare Giulio Gallera, dopo essere atterrati sono andati a Verona.

«La macchina sanitaria regionale ha dimostrato di funzionare con grande efficienza - ha sottolineato l’assessore Gallera - muovendosi nel pieno e totale rispetto di protocolli e linee guida nazionali e internazionali. Il nostro sistema ha dato prova di massima competenza e reattività. Anche questo messaggio deve dare sicurezza e tranquillità. Sappiamo come agire e lo stiamo facendo con professionalità totale».

Dal 25 gennaio, in Lombardia, sono stati effettuati 33 controlli; 28 hanno dato esito negativo, gli altri 5 sono in valutazione. Sono stati individuati tre laboratori di riferimento regionali per ricevere i campioni biologici: il dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università di Milano, il San Matteo di Pavia (virologia molecolare) e il Sacco (microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze).

Ad essi si affiancano 17 reparti specializzati per la presa in carico del paziente, distribuiti in tutta la Regione.