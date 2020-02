Sciacalli da Coronavirus in azione: finti medici in casa per rubare, l'allarme dei volontari (veri)

Sciacalli in azione. Da lunedì mattina, infatti, alcuni truffatori si stanno fingendo volontari della Croce Rossa e stanno cercano di entrare nelle case di donne e uomini - soprattutto anziani - per derubarli.

I malviventi stanno "giocando" sulla paura per l'emergenza Coronavirus, che in Lombardia ha già causato oltre 150 contagi - ultimo dato aggiornato a lunedì - e quattro vittime. Sembra infatti che i ladri stiano bussando alle abitazioni spiegando di dover fare dei tamponi per verificare la positività al virus, provando così a entrare negli appartamenti delle vittime.

Coronavirus, truffa dei finti medici

L'allarme è partito in mattina sui canali social di comuni e associazioni di volontariato - reali -, che hanno invitato tutti alla massima attenzione. "Il comando dei Carabinieri ci informa che alcuni truffatori si fingono paramedici che effettuano gratuitamente un test per il coronavirus, con l’obiettivo accedere alle abitazioni private e derubare le persone - si legge in un post del comune di Zibido San Giacomo, tra i primi ad alzare la guardia -. Vi raccomandiamo di non far entrare in casa sconosciuti e di avvisare tempestivamente le forze dell’ordine".

E ancora, poco dopo, stesse segnalazioni dal comune di Solaro: "Attenzione! Abbiamo segnalazioni di sedicenti funzionari Ats o di Croce Rossa che si propongono in autonomia di effettuare visite domiciliari con tamponi per Coronavirus. Smentiamo categoricamente questa procedura. Si tratta di probabili truffe. In caso di contatti segnalare subito alle forze dell'ordine".

"Invitiamo tutti a prestare attenzione ad un fenomeno che sta circolando in alcuni comuni lombardi - l'appello del comune di Paullo -. Truffatori si fingono operatori sanitari che effettuano gratuitamente un test per il coronavirus, con l’obiettivo di accedere alle abitazioni private con motivazioni ostili. Vi raccomandiamo di non far entrare in casa sconosciuti, di allertare la popolazione più anziana e nel caso di avvisare tempestivamente le forze dell’ordine".

Croce Rossa: "Non sono nostri operatori"

Sulla questione è intervenuta anche la Croce rossa. "Il Presidente di Croce Rossa Italiana - Comitato di Nova Milanese e il consiglio direttivo informano la cittadinanza di Nova Milanese che non è stata emanata nessuna attività di porta-porta per effettuare test con Tampone Orale per il contagio di Corona Virus Covid-19", hanno sottolineato dall'associazione.

"Attività come queste hanno il solo scopo di entrare nelle abitazione e effettuare attività di sciacallaggio. Preghiamo pertanto di non aprire a suddetti individui in divisa e di contattare immediatamente le forze dell'ordine. Episodi vili come questi - hanno concluso - vanno contro il nostro operato, la nostra professionalità e il nostro emblema".

Lo stesso avviso è poi stato postato praticamente da tutte le sezioni milanesi della Croce Rossa. "Attenzione truffa - scrivono dal comitato regionale della Croce rossa -. Nessun operatore di Croce Rossa si reca a domicilio ad effettuare il tampone per il #CoronaVirus (Covid 19). Non permettete agli sciacalli che in nome di Croce Rossa truffano gli anziani e cittadini disinformati approfittando della situazione di emergenza odierna".