Coronavirus, si ferma anche il calcio: rinviata Inter-Samp, stop "a tutte le attività sportive"

Il Coronavirus ferma anche il calcio. Serie A compresa. Il consiglio dei ministri riunito sabato sera ha infatti deciso di "sospendere tutte le attività sportive programmate per domenica in Veneto e in Lombardia" come forma di precauzione dopo la diffusione del virus che in Lombardia ha fatto già 89 contagiati - stando all'ultimo bilancio della autorità - e una vittima.

Coronavirus, rinviata Inter-Sampdoria

Rinviate a data da destinarsi quindi Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria, che dovevano scendere in campo domenica sera. Il provvedimento, stando a quanto appreso, sarà comunque esteso a tutte le gare di calcio e degli altri sport che dovevano tenersi in regione.

"Si comunica che la partita di Serie A Inter-Sampdoria, prevista per domenica 23 febbraio alle ore 20.45 e valida per la 25^ giornata, viene rinviata a data da destinarsi", ha fatto sapere l'Inter in tarda serata con uno scarno comunicato ufficiale.

Università chiuse

"Dal Consiglio dei Ministri riceviamo alcune prime istruzioni relative a misure da applicare nel Comune di Milano - ha annunciato il sindaco di Milano, Beppe Sala -. In particolare si sospendono le lezioni nelle Università, mentre per le scuole il Ministero competente non ha disposto misure restrittive se non la sospensione delle gite scolastiche".

"La partita Inter-Sampdoria di domani sera verrà rinviata, così come tutti gli altri eventi sportivi programmati. In Prefettura - ha concluso - rifaremo il punto".

Il coronavirus non ferma la corsa ad Arluno

Manifestazioni sportive vietate in tutta la Lombardia e il Veneto. Ma non ad Arluno dove alle 10 di domenica 23 febbraio è partita la corsa podistica "6 ore con l'abbraccio": una corsa podistica di sei ore su un tracciato lungo 2,5 chilometri.

Gli organizzatori, contattati da MilanoToday intorno alle 9.45, hanno precisato che la manifestazione si svolgerà regolarmente essendo completamente all'aperto ma "non saranno disponibili gli spazi comuni".