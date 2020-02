Coronavirus, morta una donna in Lombardia: i contagiati sono 27

In Lombardia è morta una donna che potrebbe essere stata contagiata dal Coronavirus. Il decesso, secondo le prime informazioni trapelate, sarebbe avvenuto nella mattinata di sabato 22 febbraio. La donna, forse legata ai casi di Codogno, sarebbe stata ricoverata e in attesa del risultato del tampone, arrivato dopo il suo decesso. Se confermato sarebbe la seconda vittima del Coronavirus in Italia dopo Adriano Trevisan, pensionato padovano di 78 anni, originario di Monselice e che viveva a Vo Euganeo; l'uomo è morto poco dopo le 22.45 di venerdì.

La situazione in Lombardia

I dati sono in continuo aggiornamento. Per questo è d'obbligo usare il condizionale. Secondo quanto trapelato fino alle 11 di sabato 22 febbraio pare che i casi accertati da Coronavirus in Lombardia siano 27. Le ultime segnalazioni pare siano arrivate dalla zona di Cremona, dove sono state chiuse le scuole.

Coronavirus, Sala: "Gruppo di lavoro a Palazzo Marino"

A Milano il Coronavirus non è ancora arrivato: le persone contagiate abitavano tutte all'esterno della Città Metropolitana. Ma il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha fatto sapere di aver istituito "un gruppo di lavoro" che si è riunito nella mattinata di sabato 22 febbraio all'interno di Palazzo Marino per "Offrire la massima collaborazione alla Regione, alla Prefettura e alle istituzioni responsabili in materia di sanità".

"Seguiremo costantemente l'evolversi della situazione - ha precisato il sindaco di Milano a proposito dell'agente patogeno che sta facendo tremare il mondo - e verificheremo la necessità di adottare eventuali misure di nostra competenza".

Il percorso del virus dal paziente 1 in poi

L'allerta da Coronavirus in Lombardia è scattata alle 21 di giovedì 20 febbraio. È a quell'ora che viene accertato ufficialmente il primo caso, per questo chiamato paziente 1. È un 38enne di Codogno, dipendente della Unilever di Casalpusterlengo: è il più grave di tutti, ed ha manifestato i primi sintomi il 15 febbraio. Anche il 18 era andato in ospedale con uno stato febbrile ma era stato mandato via fino al ricovero del 20. Solo allora la moglie ha ricordato che il marito aveva cenato un paio di volte a inizio febbraio con un suo amico che era rientrato dalla Cina, quello che per ora è considerato il 'paziente zero', anche se il primo test era negativo (qui l'intervista in esclusiva all'uomo: video).

Al 38enne si sono 'aggiunti' via via gli altri pazienti: dalla moglie stessa, incinta all'ottavo mese, a un amico con il quale condivide alcuni momenti di attività sportiva. A loro tre si sono poi sommati nella notte tre persone, ricoverate a Codogno con delle gravi polmoniti e risultati tutti positivi al coronavirus. Sono uomini di età più avanzata che frequentavano lo stesso bar dell'amico podista del 38enne. A questi primi sei casi si sono aggiunti anche i medici e gli infermieri di Codogno che hanno avuto rapporti diretti con il 38enne, oltre a tre pazienti dello stesso ospedale.