Coronavirus, la videochiamata con la psicologa per chi ha paura e panico

La paura del coronavirus ha cambiato le abitudini dei cittadini lombardi. Ed insieme alle precauzioni consigliate anche dagli esperti, accade che cii si possa far prendere da ansia o vera e propria psicosi. In un momento come questo, in cui le istituzioni stesse prendono preauzioni che appaiono drastiche, come l'isolamento della zona rossa con l'esercito, ma anche la chiusura di qualunque attività preveda "assembramento" come gli spettacoli e gli eventi pubblici, la paura può prendere anche il sopravvento.

Per rispondere a questo, il Comune di Tromello, in Lomellina, ha istituito un servizio di consulto psicologico gratuito a distanza. L'idea viene da Federica Pasini, assessora del piccolo centro pavese, che si avvale della collaborazione della psicologa milanese Maddalena Castelletti, che tra l'altro è consulente in una scuola superiore di Gambolò, non lontano da Tromello.

La seduta si svolge a distanza, attraverso Skype o una videochiamata su Whatsapp, previo appuntamento telefonico (sempre con un messaggio Whatsapp) al numero 339.2293022. In due giorni sono stati una trentina gli appuntamenti. Segno che le persone sentono il bisogno di confrontarsi con un'esperta in un momento del genere, in cui la paura può prendere varie forme e può essere dovuta alle più diverse motivazioni.

Ci sono gli anziani che si rendono conto di essere la fascia d'età più a rischio di decesso. Ci sono gli imprenditori che hanno timore di rilevanti perdite economiche. Ci sono le persone che, avendo improvvisamente cambiato le loro abitudini quotidiane, ora si sentono "persi", quasi "scollati" dalla realtà. Il "pronto soccorso psicologico" a distanza consente di mantenere la prudenza, evitare i contatti dal vivo, ma risponde ad una esigenza che i primi numeri dicono essere reale e tangibile. Pavia, del resto, è la quarta provincia italiana per contagi da coronavirus. Anche se, è bene specificarlo, il servizio non si rivolge unicamente ai residenti a Tromello ma a chiunque ne sentisse il bisogno.