Coronavirus, regolari i Tgv Milano-Parigi ma si può chiedere il rimborso del biglietto

Continua regolarmente a viaggiare il treno ad alta velocità Tgv delle ferrovie francesi sulla tratta Milano-Parigi. Il coronavirus non ferma i convogli: tutte e tre le corse di andata e ritorno giornaliere, previste dall'orario vigente, sono assicurate. Lo rende noto Sncf Voyages Italia, la succursale italiana del gruppo ferroviario d'Oltralpe.

Il personale in servizio a bordo ha a disposizione kit con dispositivi di protezione contenenti mascherine con filtro, guanti monouso, sacchetti e disinfettante. La pulizia e la sanificazione a bordo treno vengono svolte seguendo le raccomandazioni del Ministero della Salute italiano.

Sncf ha inoltre disposto la possibilità di rimborso integrale del biglietto o del cambio di data senza costi aggiuntivi per tutti i passeggeri che hanno acquistato un titolo di viaggio valido fino al 29 marzo.

I viaggiatori potranno procedere alla richiesta di rimborso o di cambio prima della data prevista per il viaggio, tramite lo stesso canale utilizzato per l’acquisto, o dopo la data prevista per il viaggio, tramite il seguente link: https://www.sncf.com/fr/ service-client/reclamations/ tgv-intercites.