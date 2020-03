Milano, malata di Coronavirus scappa dal Policlinico. "Non mi piaceva il reparto": denunciata

Rischia fino a 12 anni di reclusione la 54enne affetta da Covid-19 che nella mattinata di sabato 21 marzo è scappata dal Policlinico di Milano dove era ricoverata da giovedì. La donna è stata rintracciata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Milano e denunciata per "delitti colposi contro la salute pubblica".

Tutto è iniziato alle 7.15 quando il nosocomio nel cuore di Milano ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile che hanno passato al setaccio tutta la città trovandola, intorno alle 8, fuori del dormitorio di viale Ortles, dove era ospite prima di essere ricoverata.

Insieme all'auto dei volontari della Croce oro i carabinieri sono riusciti a convincerla a salire in ambulanza e tornare nel reparto in cui era stata ricoverata. La donna ha spiegato di tare bene e di non avere la febbre e di essersi allontanata perché non le piaceva il posto in cui era stata ricoverata.