Coronavirus, la Lombardia si blinda: scuole e 'luoghi di aggregazione' chiusi, eventi sospesi

Niente scuola, niente eventi, niente manifestazioni pubbliche. Regione Lombardia si "blinda" per rispondere all'emergenza Coronavirus, il nuovo virus che ha già causato 89 contagi - ultimo dato ufficiale di domenica mattina - e una vittima, una donna di 77 anni morta nel Lodigiano.

Nella tarda mattinata, dopo l'annuncio della chiusura delle scuole a Milano e di praticamente tutte le università in regione, il Pirellone ha predisposto un'ordinanza particolarmente "stringente", firmata dal presidente Attilio Fontana di concerto con il ministro della salute Roberto Speranza, che è valida per tutto il territorio lombardo e dispone la "chiusura di tutte le scuole e i luoghi di aggregazione". Al momento, invece, non risultano provvedimenti per i mezzi pubblici cittadini e regionali e per gli uffici pubblici. Ancora più drastici i provvedimenti a Sesto San Giovanni, dove il sindaco ha chiuso anche i centri commerciali e parte degli uffici comunali.

"L'obbiettivo - ha chiarito il governatore - è il massimo contenimento, per identificare i possibili nuovi casi e prevenire il propagarsi del virus".

Coronavirus, l'ordinanza della regione Lombardia

Ecco il testo diffuso dalla stessa regione:

Tra i provvedimenti previsti sono contemplati:

1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

2) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

3) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

"L’ordinanza, i cui contenuti puntuali saranno resi noti nelle prossime ore - hanno fatto sapere dal Pirellone - sarà soggetta a modifiche al seguito dell’evolversi dello scenario epidemiologico".