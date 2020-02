Coronavirus: università chiuse a Milano e in Lombardia, le scuole restano aperte (per ora)

Il Coronavirus ferma le lezioni. Sabato pomeriggio, la conferenza dei rettori delle università lombarde ha infatti annunciato la chiusura degli atenei per la settimana dal 24 al 29 febbraio come forma di precauzione dopo la diffusione del virus che in Lombardia ha fatto già oltre 50 contagiati - stando all'ultimo bilancio della autorità - e una vittima.

"Riteniamo che, in assenza di diverse indicazioni da parte delle Autorità, tutte le attività potranno riprendere lunedì 2 marzo", ha annunciato Remo Morzenti Pellegrini, Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo e Presidente della Conferenza.

"L'evoluzione della situazione relativa alla diffusione del Coronavirus impone l'adozione di misure cautelative a tutela della salute pubblica e del sereno funzionamento delle attività istituzionali di tutti gli atenei della Lombardia, stante la naturale e massiccia mobilità degli studenti, lombardi e non, all'interno del territorio regionale", ha concluso. Le università chiuse sono Statale, Cattolica, Politecnico, San Raffaele, Bocconi, Iulm, Humanitas, Bicocca a Milano, Carlo Cattaneo a Castellanza, le l'Università di Pavia, Brescia Bergamo, la Iuss di Pavia e l'Università dell'Insubria che ha sedi a Varese e Como.

Scuole aperte a Milano

Al momento, invece, le scuole in città restano aperte. A spiegarlo, dopo il consiglio dei ministri straordinario di sabato sera, è stato il sindaco Beppe Sala.

"Dal Consiglio dei Ministri riceviamo alcune prime istruzioni relative a misure da applicare nel Comune di Milano. In particolare si sospendono le lezioni nelle Università, mentre per le scuole il Ministero competente non ha disposto misure restrittive se non la sospensione delle gite scolastiche", ha chiarito il primo cittadino.

"La partita Inter-Sampdoria di domenica sera verrà rinviata, così come tutti gli altri eventi sportivi programmati. In Prefettura - ha concluso - rifaremo il punto".