Coronavirus: Disney World, quarantena per 6 dipendenti rientrati da Milano

La paura del coronavirus "sbarca" anche negli Stati Uniti. Disney World, il celebre parco di divertimenti da 110 chilometri quadrati vicino a Orlando, in Florida, ha preso un provvedimento drastico nei confronti di sei dipendenti di nazionalità italiana che sono rientrati da Milano, in aereo, tra il 25 e il 26 febbraio.

Secondo quanto si apprende, i sei dipendenti sono stati collocati in foresteria e non possono al momento allontanarsi. I generi di prima necessità vengono loro recapitati "a domicilio". Si tratterebbe prevalentemente di camerieri. Intanto negli Stati Uniti è stato comunuicato che un vaccino contro il coronavirus potrebbe essere testato in circa sei settimane sugli esseri umani.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al momento ostenta sicurezza, ma nel Paese a Stelle e Strisce i controlli con i tamponi sono al momento ancora molto pochi, per cui gli esperti prevedono che i casi di coronavirus aumenteranno nelle prossime settimane.