"C'è il corpo di una donna nel fiume": scatta l'allarme, ma era una "bambola" (senza testa)

Gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, i vigili del fuoco e anche i sommozzatori: tutti in azione per un manichino. Soccorso ai limiti dell'incredibile a Milano, dove alle 19.05 di martedì sera una telefonata al 112 ha fatto scattare l'allarme per la presenza - presunta - di una donna all'interno del canale d'acqua che costeggia via Sant'Arialdo, in zona Rogoredo.

Il giovane che ha chiesto aiuto - che ha poi effettivamente atteso l'arrivo dei soccorritori - ha riferito di aver visto a pelo dl'acqua la parte posteriore di quello che sembrava a tutti gli effetti il corpo di una donna, apparentemente priva di sensi.

Al loro arrivo sul posto, però, pompieri e medici hanno fatto la singolare scoperta. Il "cadavere", infatti, era semplicemente quello di una "bambola", la cui testa era stata appoggiata - con tanto di parrucca in testa - a due passi dal canale.

ll "corpo" è stato comunque recuperato dai vigili del fuoco, ormai intervenuti, e portato al "sicuro". È verosimile che si trattasse di un manichino usato da qualche negozio e poi gettato nel canale.