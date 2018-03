Imprenditore milanese denuncia la "Mani Pulite" parigina

Un imprenditore milanese, Marco Schiavio della Passavant Impianti (con sede a Novate), sta facendo "tremare" Parigi. Tutto perché ha denunciato alcuni potenziali concorrenti del servizio di trattamento delle acque nella capitale francese, che a suo dire avrebbero in qualche modo "monopolizzato" le gare d'appalto per evitare che potesse entrare nel business. Stiamo parlando di una realtà che, tra l'altro, ha realizzato (e ha in gestione fino al 2019) l'impianto di depurazione di Nosedo, nel Comune di Milano.

Secondo quanto riportato da una trasmissione televisiva d'Oltralpe, "Cash Investigation", e diffuso poi dal Corriere, Schiavio (che è anche nel direttivo del gruppo giovani imprenditori di Assolombarda) ha provato a partecipare alla gara del 2012 per lo stabilimento di Clichy-La-Garenne, stringendo una cordata con una società locale.

Una "intrusione" non gradita da uno dei concorrenti, che avrebbe proposto uno scambio a Schiavio: alzare di 100 milioni di euro l'offerta per la partecipazione alla gara (finendo così fuori gioco) e in cambio ricevere un milione di euro da lui. L'imprenditore di Novate Milanese ha "glissato" e si è procurato una penna-video (in stile agente segreto) per filmare e registrare i successivi eventuali incontri. Il successivo risale al 2015: Schiavio ha perso la gara e intenderebbe presentare un ricorso.

Così lo contattano lo stesso concorrente della prima volta e un altro. E gli propongono di rinunciare al ricorso, offrendo in cambio di allearsi per diversi lavori all'estero, opzione che Schiavo ha respinto denunciando poi, a gennaio 2018, i suoi concorrenti. Che, secondo quanto viene riferito, ribattono di essere stati a loro volta "ricattati". Anche se i filmati trasmessi da "Cash Investigation" parlerebbero chiaro. Ed ora ad occuparsene sarà la magistratura.