Crac Malaspina, arresti "eccellenti": anche ex magistrato. Sequestrato ex hotel del centro

30 misure cautelari di cui 21 in carcere: è il bilancio dell'operazione "Domus Aurea", condotta dalla guardia di finanza di Monza per associazione a delinquere per reati tributari e fallimentari, riciclaggio, corruzione e trasferimento fraudolento di valori. Il sequestro vale circa 100 milioni di euro e comprende immobili di diverse regioni tra cui il palazzo del centro di Milano che ospitava l'hotel Gritti.

L'inchiesta è partita da un esposto presentato in procura da una lista di opposizione del Comune di Correzzana, in provincia di Monza-Brianza, nei confronti del sindaco Marco Corbetta, per il quale la procura ipotizza un reato (corruzione) prescritto nel frattempo.

Al centro dell'indagine le società riconducibili all'imprenditore edile vimercatese, con origini calabresi, Giuseppe Malaspina. Secondo l'accusa, le "distrazioni patrimoniali" ammonterebbero a 234 milioni di euro, e tra l'altro sarebbero state utilizzate fatture per operazioni inesistenti per 95 milioni.

Il blitz ha riguardato avvocati, ingegneri, architetti e anche un ex magistrato. Gli arresti sono stati effettuati in varie province: Milano, Monza-Brianza, Lecco, Bologna, Asti e Reggio Calabria. Tra gli immobili sequestrati, oltre al palazzo dell'ex hotel Gritti di Milano (piazza di Santa Maria Beltrade), anche un hotel di lusso a Venezia e un maneggio brianzolo.