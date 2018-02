Milano, i corsi del comune per i giovani che non lavorano e non studiano: come iscriversi

Fabbricazione digitale, web design, agrifood, ricezione e ristorazione, sartoria del riuso, videomaking. Tornano i corsi di formazione gratuiti e i tirocini che il comune di Milano e la Città Metropolitana, in collaborazione con 11 partner, propongono attraverso il progetto “Mi-Generation Lab” per permettere a cento giovani di sviluppare nuove competenze e idee imprenditoriali.

I percorsi, 15, sono dedicati a giovani ragazzi e ragazze dai 18 ai 25 anni che non studiano, non lavorano o fanno solo lavoretti saltuari. Può partecipare chi ha conseguito come titolo di studio massimo la laurea triennale; mentre chi è iscritto attualmente all’Università non deve aver dato esami negli ultimi 12 mesi.

Come iscriversi

A partire dal 3 marzo ci si potrà pre iscrivere sul portale, successivamente si affronterà poi un colloquio presso gli enti che organizzano i singoli corsi. L’open day informativo è previsto invece venerdì 9 marzo, a partire dalle ore 16, all’Informagiovani del Comune, in via Dogana 2.

Il progetto è co-finanziato dal Comune di Milano, dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dagli 11 partner che lo realizzano: ActionAid, Algo Mas, Consorzio SIR Solidarietà in Rete, Consorzio Sistema Imprese Sociali, Diapason Cooperativa Sociale, La Fabbrica di Olinda, Lo Scrigno, Officine Buone Onlus, Opendot S.r.l., Spazio Aperto Servizi - Coop. Sociale Onlus e WeMake srl.