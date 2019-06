Accoltellato in strada a Corsico al termine di una furibonda lite: aggressore in fuga

Un uomo di 46 anni è stato accoltellato in piazza Libertà a a Corsico nella serata di sabato 29 giugno. L'uomo, cittadino cubano di 46 anni, irregolare in Italia, è stato aggredito e raggiunto da fendenti al collo e all'addome al termine di una lite con un altra persona che poi si è dileguata facendo perdere le proprie tracce.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas di Rozzano. Non è in pericolo di vita. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Poche ore dopo un altro uomo è stato accoltellato a Pioltello, sempre al culmine di una furibonda lite.