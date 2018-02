Corsico, donna mette in fuga i ladri dal proprio appartamento: era sola in casa col figlio

Nota alcuni malviventi sul terrazzino di casa e, terrorizzata, comincia ad urlare a squarciagola per farli fuggire. E' così che una giovane donna è riuscita a mettere in fuga i ladri dal suo stabile, in via Montessori, quartiere Burgo a Corsico (Milano).

L'episodio è avvenuto attorno alle 20 di mercoledì, come racconta Il Giorno. La signora era in casa col proprio figlio piccolo e con un cagnolino.

Per fortuna le sue urla hanno messo in fuga i malintenzionati che hanno di nuovo scavalcato le ringhiere del piano terra.

Dopo i fatti nel quartiere si è subito diffuso la voce e sono state avvertite le forze dell'ordine.