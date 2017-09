Movida in corso Como, blitz della polizia: quattro malviventi arrestati e dodici denunce

Blitz della polizia nella notte tra sabato e domenica 17 settembre nelle vie della movida di Milano. Decine di agenti del commissariato Garibaldi-Venezia e della squadra Mobile hanno passato al setaccio Corso Como, piazza XXV Aprile e il parco sotto a piazza Gae Aulenti: uno dei poli della movida milanese che dopo l'una di notte cambia faccia e si trasforma in un mercatino della droga.

L'operazione è scattata intorno alle due del mattino, ma diverse persone all'arrivo dei poliziotti sono scappate. I risultati? Ventidue persone controllate, tutti uomini e tutti stranieri. Quattro di loro sono stati arrestati: uno aveva in tasca un cellulare e cocaina, mentre un altro 16 grammi di marijuana.

Non solo: dodici persone sono state denunciate: quattro per ingresso e permanenza illegale sul territorio italiano, sei non avevano rispettato l'ordine di espulsione dall'Italia. Altri due, invece, sono stati segnalati per non aver mostrato il permesso di soggiorno. Nella notte tra venerdì e sabato, invece, i carabinieri avevano messo a segno un blitz alle Colonne.