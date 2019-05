"C'è un pacco bomba vicino al cestino", scatta l'allerta massima in corso Lodi: falso allarme

Strada chiusa al traffico e artificieri al lavoro in corso Lodi a Milano nel pomeriggio di venerdì 31 maggio. L'allarme è scattato intorno alle 17 quando un passante ha segnalato la presenza di un pacco sospetto vicino a un cestino di via Ponti della Priula.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che in attesa dell'intervento degli artificieri hanno delimitato l'area. Sul posto anche la polizia locale che ha chiuso al traffico un tratto dell'arteria stradale. Fortunatamente non è successo nulla di grave: all'interno del pacco è stato trovato del cibo per cani.

Corso Lodi chiuso: autobus deviati

A causa della chiusura di Corso Lodi Atm aveva deviato l'autobus della linea 65 in direzione Porta Romana che deviava da Brenta Corso Lodi a Corso Lodi/Friuli, lo stesso bus diretto ad Abbiategrasso, invece, deviavada Corso Lodi Brembo a Orltles Calabiana.