Incidente stradale in corso Sempione: schianto tra un'auto e uno scooter | Le foto

Traffico in tilt e una giovane scooterista ferita. Sono le conseguenze di un incidente stradale avvenuto tra corso Sempione e via Emanuele Filiberto, intorno alle tredici di giovedì.

Stando alle informazioni dell'Azienda regionale emergenza urgenza - che sul posto ha inviato un'ambulanza in condice giallo - la ragazza, una ventiquattrenne, non è in pericolo di vita ed è stata trasportata all'ospedale di Niguarda.

La polizia locale ha realizzato i rilievi per comprendere meglio la dinamica dell'incidente nel quale sono rimasti coinvolti uno scooter e una Fiat Cinquecento.